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Gündem Irak’ta silahlı gruplara son tarih! 30 Eylül sonrası için çatışma hazırlığı
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Irak’ta silahlı gruplara son tarih! 30 Eylül sonrası için çatışma hazırlığı

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Irak’ta silahlı gruplara son tarih! 30 Eylül sonrası için çatışma hazırlığı

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki silahlı gruplara silahlarını devlet kontrolüne teslim etmeleri için 30 Eylül’e kadar süre verdi. Iraklı siyasi kaynaklar, verilen sürenin ardından silah bırakmayı reddeden gruplarla karşı karşıya gelinmesinin ve çatışma yaşanmasının göze alındığını öne sürdü. Bağdat ile İran Devrim Muhafızları arasında da yoğun temasların yürütüldüğü bildirildi.

Irak’ta silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasına yönelik girişimlerde kritik bir aşamaya gelindi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplara silahlarını devlet kontrolüne teslim etmeleri için 30 Eylül’e kadar süre verdi.

Kararın ardından iki Iraklı siyasi kaynak, Başbakan Zeydi’nin siyasi liderlere, sürenin dolmasının ardından silah bırakmayı reddeden gruplarla “karşı karşıya gelmeye” ve “çatışmaya” hazır olduğunu bildirdiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları ile yoğun temas

Süreçte İran ile yürütülen görüşmeler de dikkat çekti.

Iraklı bir güvenlik yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları ile üst düzey temasların sürdüğünü belirterek görüşmelerin silahlı gruplar ve silahların yalnızca Irak devletinin kontrolünde bulunması konusu üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Yetkili, temasların “yoğun ve kapsamlı” şekilde devam ettiğini ifade etti.

Washington Bağdat üzerindeki baskıyı artırıyor

Gelişmeler, ABD’nin İran’a yakın silahlı grupların silahlarının kontrol altına alınması konusunda Bağdat yönetimine yönelik baskısını artırdığı bir dönemde yaşandı.

Mayıs ayının ortasında ABD’nin desteğiyle göreve geldiği belirtilen Başbakan Zeydi de silahların devlet otoritesi dışında bulunmasına son verme sözü vermişti.

Şimdi gözler 30 Eylül tarihine çevrildi. Silahlarını teslim etmeyi reddeden grupların nasıl hareket edeceği ve Bağdat yönetiminin sürenin dolmasının ardından hangi adımları atacağı Irak’taki güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıyor.

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