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Spor Kayserispor, golcüsüyle yolları ayırdı
Spor

Kayserispor, golcüsüyle yolları ayırdı

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Kayserispor, golcüsüyle yolları ayırdı

Kayserispor, golcü oyuncu German Onugkha ile yolları ayırdı.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki Rus asıllı futbolcu, geçen sezon 28 maçta forma giymiş ve 8 gol, 1 asisti ile oynamıştı.

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