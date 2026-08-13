  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu İsrail'e karşı Türkiye'nin etrafında kenetlendiler: Mahallenin huzursuzluk çıkaran çocuğu gibi davranıyorlar Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak Yerde bunalıp çıktığı ağaçta sıcak vurunca suyla ikna ettiler “Geleceğin projesi” ile TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar: Motivasyonumuz devletimize ve milletimize bunu kazandırmak Herkes şaşkın artık: Dortmund devredeydi: Galatasaray da masaya oturuyor olması şaşırttı Deprem hattının kalbinde hiç hesapta olmayan keşif: İki rezervuar birden tespit edildi, herkes şaşkın
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026'nın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Ödemelerin 84,4 milyar lirası bitkisel üretime, 19,2 milyar lirası ise hayvansal üretime aktarıldı.

#1
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı.

#2
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Bakanlığın istatistik bülteninden yapılan derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor.

#3
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Bakanlık, üreticileri bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi alanlarında destekliyor. Bu kapsamda, tarımsal desteklerden bu yıl 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 167,6 milyar lira olarak belirlenirken, çiftçilere ilk 6 ayda 106 milyar 22 milyon lira ödeme yapıldı. Söz konusu dönemdeki ödemelerin yüzde 79,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,1'i hayvansal üretim, yüzde 1,7'si kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık olarak bitkisel üretim için 84 milyar 397 milyon lira, hayvansal üretim için 19 milyar 216 milyon lira, kırsal kalkınma için 1 milyar 770 milyon lira, tarımsal AR-GE için 354 milyon lira ve su ürünleri üretimi için de 285 milyon lira destek verildi.

#4
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, bitkisel üretimde temel destek için yaklaşık 44 milyar 583 milyon lira, hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 7 milyar 963 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 1 milyar 601 milyon lira ödendi. İkinci çeyrekte yapılan destek ödemeleri: Yılın nisan-haziran döneminde de bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla planlı üretim, temel destek ve çay budama tazminatı ödemesi yapıldı.

#5
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Hayvansal üretim alanında en çok büyükbaş (buzağı) ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak), su ürünleri üretiminin desteklenmesi kapsamında da küçük ölçekli balıkçılık desteklendi. Tarımsal AR-GE desteklemesi kapsamında hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında da kırsal kalkınma yatırımları ve tarımsal yayım ve danışmanlık için destek ödemesi yapıldı.

#6
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, planlı üretim için yaklaşık 32 milyar 392 milyon lira, temel destek için 17 milyar 286 milyon lira ve çay budama tazminatı için yaklaşık 2 milyar 595 milyon lira ödendi.

#7
Foto - Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! 6 aylık destek ödemesi belli oldu

Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılığa 7 milyar 963 milyon lira, küçükbaş hayvancılığa 6 milyar 330 milyon lira ödeme yapılırken, su ürünleri üretimi kapsamında küçük ölçekli balıkçılık için yaklaşık 145 milyon lira destek verildi. Tarımsal AR-GE destekleri çerçevesinde hayvan gen kaynakları için 39 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları için 629 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlık için 118 milyon lira ödendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aziz Sancar’dan Türk gençlerine gurur veren mesaj: "Bunu bir Türk yaptı, ben de yapabilirim"
Gündem

Aziz Sancar’dan Türk gençlerine gurur veren mesaj: “Bunu bir Türk yaptı, ben de yapabilirim”

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk gençlerine ilişkin sözleri yeniden gündeme geldi. “Ben Türk milliyetçisiyim” diy..
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın
Gündem

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı ..
Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti
Gündem

Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti

Alihan Kuriş’in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, evlerinden çok sayıda silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi...
Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor
Kadın - Aile

Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor

Sirke, genellikle elma veya üzüm gibi meyvelerden elde edilen bir ürün olarak bilinir. Özellikle (yıldız anason sirkesi) gibi sirkelere ilgi..
Elazığ depremle sarsıldı
Gündem

Elazığ depremle sarsıldı

Merkez üssü Elazığ olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmanlı arşivinden petrol belgesi: O ilimizdeki rezerv 1898’de kayıtlara girmiş!
Aktüel

Osmanlı arşivinden petrol belgesi: O ilimizdeki rezerv 1898’de kayıtlara girmiş!

128 yıllık Osmanlı arşiv belgesi, Erzurum'daki petrol ve neft kaynaklarının Sultan II. Abdülhamid döneminde tespit edildiğini ve işletilmesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23