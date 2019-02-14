VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.500 seviyesinden açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 129.500 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan altında, 129.500 seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 azalışla 129.675 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti kapsamında Soçi'ye gideceğini anımsatarak, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek toplantıda Suriye konusunun ele alınacağını, zirveden gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı açısından belirleyici olabileceğini kaydetti. Yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 127.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalmasını bekliyor.

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