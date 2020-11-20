  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:43:30 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.486,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.485,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.486,00 puandan işlem görüyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları sonrası alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 1.488,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik teşvik paketi çalışmalarında gözle görülür bir ilerleme kaydedilememesi sebebiyle küresel piyasaların yön arayışında olduğunu söyledi.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu, karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara
Dünya

Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Hindistan'da mide bulandıran anlara kameralara yansıdı. Hindistan'ın yöresel etkin..
Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi: Satıldılar!
Medya

Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi: Satıldılar!

Sözcü Gazetesi, merkezi İsviçre'de bulunan Beme Media A.G isimli şirket tarafından satın alındı. Sözcü ve Korkusuz'un ulusalcı yazarları Uğu..
Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi
Gündem

Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi

Millet ittifakı üyeleri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve terör sevici HDP'nin yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddiası Saadet Pa..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay