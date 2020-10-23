VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.321 seviyesinde dengelendi.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.319 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında, 1.321 puandan işlem görüyor.



Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 1.323 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışla birlikte risk algısı yükselse de ABD'de görüşülen teşvik paketi ve Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün merakla beklenen açıklamasında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa Veklury isimli virüs kırıcı ilaca onay verdi.

Söz konusu gelişmeler sonrası küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü kaydeden analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin destek, 1.340 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.