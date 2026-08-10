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Gündem Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz
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Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz

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Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz

İstanbul Beyoğlu’nda futbol eğitimi alan 6 çocuğa yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarıyla yargılanan antrenör Hüseyin E., mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda futbol eğitimi alan 6 çocuğa yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarıyla yargılanan antrenör Hüseyin E., mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma kapsamında çocukların ifadeleri ve sosyal medya mesajları delil olarak dosyaya girdi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi almak isteyen 6 çocuk, futbol hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

SOYUNMA ODASINDA İĞRENÇ ANLAR

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Ayaz Y. (14). İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü ellemeye başladı.

"SQUAT VİDEOSU AT"

Temaslarını arttıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' şekliden mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen küçük çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 MAĞDUR ÇOCUK DAHA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İĞRENÇ MESAJLAR...

Eren K., savcılıktaki ifadesinde, spor salonuna yazıldığını şüpheli hocasıyla tanıştığını sık sık göğsünü ve kalçasını kıyafetlerinin üzerinden ellediğini bu eylemi 6 kere yaptığını söyledi. Sosyal medyadan arkası dönüş şekilde squat videosu atmasını istediğini "seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını dilekçesinde ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.

22 YIL HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede mağdurların verdikleri ifadelerin tutarlı ve güvenli olduğu elde edilen deliller doğrultusunda dava açmak için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Açılan dava karara bağlanarak sanık Hüseyin E. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Sahadaki Tehlike: Antrenör İstismarı ve Ailelerin Çocukları Koruma Sorumluluğu İstanbul Beyoğlu’nda futbol eğitimi veren antrenör Hüseyin E.’nin, yaşları küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar ve taciz suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırılması, spor camiasında ve toplumda derin bir infial yaratmıştır. Soyunma odalarında yaşanan trajik anlar ve dijital ortama yansıyan gayriahlaki mesajlar, çocukların en güvenli ve korunaklı olması gereken alanlarda bile nasıl büyük bir tehditle karşı karşıya kalabileceğini acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu olay, çocuklarını spora, sanata veya herhangi bir sosyal aktiviteye yönlendiren anne-babalar için çok ciddi bir erken uyarı niteliğindedir.Çocuk istismarı, failin mağdur üzerindeki nüfuzunu, otoritesini ve güven ilişkisini kötüye kullanmasıyla başlar. Spor kulüpleri, kurslar ve okullar gibi yapılandırılmış alanlarda antrenörler veya öğretmenler, çocuklar için birer rol model ve otorite figürüdür. İstismarcılar, çocukların bu saf güvenini ve ailelerin kurumlara duyduğu inancı manipüle ederek kendilerine korunaklı bir alan yaratırlar. Beyoğlu'ndaki vaka, bu manipülasyonun çocukların ruhsal ve fiziksel dünyasında nasıl ağır tahribatlar yaratabileceğini net bir şekilde kanıtlamıştır. Yargının verdiği 22 yıllık hapis cezası adaletin tesisi açısından önemli bir adım olsa da, asıl öncelik bu tür vakaların henüz yaşanmadan engellenmesidir.Bu noktada en büyük sorumluluk anne-babalara düşmektedir. Ailelerin, çocuklarını teslim ettikleri kişileri ve kurumları sadece dış görünüşleri veya başarılarıyla değil, kurumsal denetim mekanizmalarıyla da sorgulaması şarttır. Çocuklarla sağlıklı, açık ve yargılamadan uzak bir iletişim kanalı kurmak, onların yaşadığı sıra dışı durumları veya hissettikleri rahatsızlıkları çekinmeden paylaşmalarını sağlar. Soyunma odaları, kamp alanları veya özel etüt odaları gibi kapalı kapılar ardındaki süreçlerin takibi sıkılaştırılmalı, çocuklara "beden güvenliği" ve "hayır diyebilme" bilinci çok küçük yaşlardan itibaren aşılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, hiçbir başarı ya da yetenek gelişimi, bir çocuğun güvenliğinden ve ruh sağlığından daha değerli olamaz.

Şeyh Şamil

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