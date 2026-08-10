Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz

İstanbul Beyoğlu’nda futbol eğitimi alan 6 çocuğa yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarıyla yargılanan antrenör Hüseyin E., mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma kapsamında çocukların ifadeleri ve sosyal medya mesajları delil olarak dosyaya girdi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi almak isteyen 6 çocuk, futbol hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

SOYUNMA ODASINDA İĞRENÇ ANLAR

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Ayaz Y. (14). İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü ellemeye başladı.

"SQUAT VİDEOSU AT"

Temaslarını arttıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' şekliden mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen küçük çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 MAĞDUR ÇOCUK DAHA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İĞRENÇ MESAJLAR...

Eren K., savcılıktaki ifadesinde, spor salonuna yazıldığını şüpheli hocasıyla tanıştığını sık sık göğsünü ve kalçasını kıyafetlerinin üzerinden ellediğini bu eylemi 6 kere yaptığını söyledi. Sosyal medyadan arkası dönüş şekilde squat videosu atmasını istediğini "seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını dilekçesinde ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.

22 YIL HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede mağdurların verdikleri ifadelerin tutarlı ve güvenli olduğu elde edilen deliller doğrultusunda dava açmak için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Açılan dava karara bağlanarak sanık Hüseyin E. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.