  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Iğdır’da maske kullanımı zorunlu oldu

BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır

Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

İTO Başkanı Avdagiç: Üretimimizi koronavirüsten 4 antikor koruyacak

Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
için kalan
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:39:33 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 118.000 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.700 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 425 puan altında, 118.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 119.000 puanı test eden endeks kontratı, normal seansı 118.425 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine yönelik endişelerin küresel piyasalarda satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

Bugün, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 ve 119.400 seviyelerinin direnç, 116.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı