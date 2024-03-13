  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şırnak'ta konuşan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Gayeleri ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir

Bakmayın Ertuğrul Özkök’un ballandırarak anlattığına! Haksız baba Esad Demirel'i böyle susturmuş

'Bunca zaman neden beklenildi?' dedirten karar! O şehirle kardeşlik anlaşması sonlandırıldı

'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!

CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı

Altın yine vites yükseltiyor!

Save the Children: Gazzeli çocuklar ölüm korkusuyla karşı karşıya... Uluslararası yardım kuruluşundan dünyaya çağrı... Gazzeli çocuklar akıl sağlıklarını kaybediyor

Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

Putin'den dünyayı sarsan açıklama: Türkiye'de anlaşmaya yakındık, o isim vazgeçirdi

Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu
Spor Vincent Bayındır Süper Lig'de
Spor

Vincent Bayındır Süper Lig'de

Yeniakit Publisher
2024-03-13 19:44:00 -
Vincent Bayındır Süper Lig'de

Galatasaray, RB Leipzig altyapısından 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.

Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.

Vincent Bayındır Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

Bayındır, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23