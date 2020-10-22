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Spor Villarreal-Demir Grup Sivasspor
Spor

Villarreal-Demir Grup Sivasspor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:26:16 -
Villarreal-Demir Grup Sivasspor

VİLLARREAL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 1. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: La Ceramica

Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Alejandro Rodriguez, Coquelin, Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode.


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