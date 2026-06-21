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Yerel Ölümün kıyısından döndüren olay! Ayıkken zor yapacağını alkollüyken denedi
Yerel

Ölümün kıyısından döndüren olay! Ayıkken zor yapacağını alkollüyken denedi

Yeniakit Publisher
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Ölümün kıyısından döndüren olay! Ayıkken zor yapacağını alkollüyken denedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen adamın bileği, tırmandığı bahçe teli devrilince tellerin arasında sıkıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen adamın bileği, tırmandığı bahçe teli devrilince tellerin arasında sıkıştı.

Olay, gece saatleri Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre; ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen T.C.O.'nun tırmandığı bahçe teli devrildi. Bileği tellerin arasında sıkışan T.C.O. için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibi telden T.C.O.'nun bileğini çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, teli elektrikli testere ile kesti. Bileğinde tel ile ambulansa alınan T.C.O., bu sırada ekiplere, "Sizi de yorduk. Damara gelmedi damara gelse ölürdüm, ben de biliyorum" dedi. Ekiplerin yardımıyla yürümeyi başaran T.C.O.'nun bileğinde kalan tel parçası ambulansta çıkarıldı. Hastaneye gitmeyi reddeden T.C.O., pansuman yapılmasının ardından olay yerinden ayrıldı. (DHA)

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