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Spor Villarreal, Cadiz maçında gol yağmuru
Spor

Villarreal, Cadiz maçında gol yağmuru

İspanya La Liga 11.hafta Villarreal kendi sahasında Cadiz ile karşılaştı. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 04:00:00 -
Villarreal, Cadiz maçında gol yağmuru

İspanya La Liga 11.haftasında Villarreal ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica stadında oynanan mücedele 3-3 berabere sona erdi.

Maçta, Villarreal'in gollerini 43. dakikada Pau Torres, 80. dakikada Boulaye Dia ve 90+5. dakikada Danjuma attı.

Konuk ekibin gollerini, 14, 45+1 ve 52. dakikalarda Anthony Lozano kaydetti.

Bu sonucun ardından Villarreal puanını 12'ye, Cadiz ise 8'e yükseltti.

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