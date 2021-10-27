Villarreal, Cadiz maçında gol yağmuru
İspanya La Liga 11.hafta Villarreal kendi sahasında Cadiz ile karşılaştı. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.
İspanya La Liga 11.haftasında Villarreal ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica stadında oynanan mücedele 3-3 berabere sona erdi.
Maçta, Villarreal'in gollerini 43. dakikada Pau Torres, 80. dakikada Boulaye Dia ve 90+5. dakikada Danjuma attı.
Konuk ekibin gollerini, 14, 45+1 ve 52. dakikalarda Anthony Lozano kaydetti.
Bu sonucun ardından Villarreal puanını 12'ye, Cadiz ise 8'e yükseltti.