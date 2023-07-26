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Spor Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı
Spor

Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 09:24:00 -
Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

LaLiga ekiplerinden Villarreal, Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Almanya temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Norveçli golcüyle 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

İspanyol basınına göre, Villarreal, 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Leipzig'e 10 milyon avro ödeyecek.

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda ise 49 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

Sörloth, geçen sezon kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında oynamıştı.
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