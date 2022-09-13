Viktoria Plzen-Inter maç sonucu:
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Viktoria Plzen sahasında Inter'i konuk etti. Mücadelenin kaç kaç sona erdiği araştırılmaya başlandı. Peki, Inter maçı ne oldu?
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. C Grubu maçında Viktoria Plzen evinde Inter'i konuk etti. Peki, maç sonucu ne oldu?
Viktoria Plzen-Inter maç sonucu:
Inter deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup etti. Inter'in golleri 20.dakikada Dzeko ve 70'te Dumfries'ten geldi.