  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Viktoria Plzen-Inter maç sonucu:
Spor

Viktoria Plzen-Inter maç sonucu:

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Viktoria Plzen sahasında Inter'i konuk etti. Mücadelenin kaç kaç sona erdiği araştırılmaya başlandı. Peki, Inter maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 21:59:00 -
Viktoria Plzen-Inter maç sonucu:

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. C Grubu maçında Viktoria Plzen evinde Inter'i konuk etti. Peki, maç sonucu ne oldu?

Viktoria Plzen-Inter maç sonucu:

Inter deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup etti. Inter'in golleri 20.dakikada Dzeko ve 70'te Dumfries'ten geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23