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Dünya Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi
Dünya

Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT'lilerin okullara giremeyeceğini ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 06:02:00 -
Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan yasal düzenlemeye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen yasaya yönelik dün AP'de gerçekleştirilen tartışmanın verimli olduğunu belirten Orban, "Faydalı bir tartışmaydı çünkü herkes duruşunu açıkça ortaya koydu. Her şey net ve alışılır. AP ve AB Komisyonu, LGBT aktivistlerinin ve kuruluşlarının, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermemizi istiyor." dedi.

Orban, Macar hükümetinin bunu kabul etmediğini ve çocukların yetiştirilmesi konusunun tamamen ulusal yetki alanı içinde olduğunu kaydederek, "Burada Brüksel bürokratlarının hiçbir işi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya'nın 22 Haziran'da imzaladığı ortak bildiride, Macaristan'da 18 yaşından küçüklerin eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik edilmesini' yasaklayan yasal düzenlemeye tepki gösterilmişti.

Yasanın, eş cinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

"Bu Macar yasası utanç verici"

Yasaya sert tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yasanın içeriği

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik eden' herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

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