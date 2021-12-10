Vietnam'da tarihi gün: Kedi ve köpek kesip yemek...

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın popüler turistik şehri Hoi An'da yetkililer, bugün yaptığı açıklamada yenilmek üzere kedi, köpek eti satışını ve tüketimini kademeli olarak yasaklayacaklarını duyurdu. Aynı zamanda Dünya Mirası listesinde bulunan bu liman kentinde yetkililer, hayvan hakları grubu Four Paws International ile kedi, köpek satışını ve tüketimini aşamalı olarak durdurma sözü veren bir anlaşma imzaladı ve ülkede bir imza atmış oldu.

Çin'den sonra en yüksek kedi ve köpek eti pişiren Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon hayvan, gıda olarak tüketiliyor. Vietnam'da kedi ve köpek yeme alışkanlığının 'kötü şansı' ortadan kaldıracağına inanılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Nguyen The Hung, "Kuduzu ortadan kaldırmak, köpek ve kedi eti ticaretinin aşamalı olarak durdurarak kenti turizm için önde gelen bir destinasyon haline getirmek ve hayvanların huzurunu sağlamak istiyoruz" dedi.

Four Paws International'dan Julie Sanders de yaptığı açıklamada bunun Vietnam için tarihi bir an olduğunu ve diğer kentler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Hayvan hakları grubu tarafından bu yıl yaptırılan ulusal bir ankete göre, ankete katılan 600 Vietnamlı'nın yalnızca yüzde 6.3'ünün dört patili canlıları (kedi, köpek, tilki vb.) tükettiğini ve yüzde 88'inin bu yasağı desteklediğini ortaya koydu.

Aynı çalışmaya göre, kişinin ekonomik geliri artıkça kedi ve köpek etinden uzak kaldıkları belirtildi.