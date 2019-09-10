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Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazada 5 kişi öldü

10 Eylül 2019 Salı 16:59
Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazada 5 kişi öldü

ANKARA (AA) - Vietnam'ın kuzey kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların son iki günde yol açtığı sel ve kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının Vietnam basınına dayandırdığı haberine göre, Thai Nguyen şehrinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 3 kişi öldü.

Tuyen Quang şehrinde aynı aileden 3 kişinin sel sularına kapıldığı bildirilirken, bu kişilerden anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldığı ancak 7 yaşındaki kız çocuğundan hala haber alınamadığı belirtildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle son iki günde çok sayıda evin yıkıldığı, bazı yerleşim yerleri ile mahsullerin sular altında kaldığı ve iki bölgede heyelanların meydana geldiği kaydedildi.

Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede ocak ile ağustos ayları arasında meydana gelen doğal afetlerde 75 kişi öldü ya da kayboldu, 77 kişi yaralandı, 685 ev yıkıldı, 19 binden fazla ev hasara uğrarken, 36 bin 800 hektar tarım arazisi de zarar gördü.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:59
  1. Aşırı yağışlar
  2. sel
  3. Vietnam

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