Vietnam’da sel felaketi! Ölü sayısı 28’e yükseldi

Vietnam’ın orta bölgeleri, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Açıklamada, sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, sel sularına kapılan 6 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca askıya alınan bazı tren seferlerinin yeniden başlatıldığı ve bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu bilgisi de paylaşıldı.