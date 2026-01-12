  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar! Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ‘dron olaylarını’ soruşturma çağrısı Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu! ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı Sanat maskeli İsrail iş birliğine tokat: Yönetmen Necmi Sancak İKSV’den aldığı ödülünü çöpe fırlattı!
Gündem Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!
Gündem

Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

Her fırsatta "millet aç" edebiyatı yaparak algı operasyonlarına soyunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin bitmek bilmeyen trafik çilesinin suçunu yine vatandaşa attı. Mansur'a göre trafiğin sebebi AVM'lere giden ailelerin ayrı ayrı araçlarla gelmesi...

Siyasetini "millet aç" edebiyatı ve yoksulluk üzerinden yürüten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte kangren haline gelen trafik sorununda yine vatandaşı suçladı. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak kalıcı projeler üretmek yerine topu AVM önlerine ve araç sahiplerine atan Yavaş, her fırsatta dile getirdiği "geçim sıkıntısı" iddialarıyla çelişen açıklamalarda bulundu. Trafik tıkanıklığının sebebinin lüks AVM’lerin önündeki yoğunluk olduğunu savunan Yavaş, kendi beceriksizliğini gizlemek için suçu vatandaşa yıktı.

 

'Her evde 3 araç var artık'

Hızını alamayan Yavaş, her evde eşlerin ve çocukların ayrı ayrı arabası olduğunu iddia ederek, artık her daire için dört araç üzerinden hesaplama yapmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Hem milleti açlık algısıyla kandırıp hem de her hanede 3 araç olduğu tezini savunan Yavaş’ın bu çelişkili ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkentteki trafik çilesine çözüm bulmak yerine faturayı halka kesen zihniyet, bir kez daha asıl niyetini ve yetersizliğini gözler önüne serdi.

 

Mansur Yavaş:

- Ankara’daki trafik sıkışıklığı en çok AVM’lerin önünde oluyor.

- Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız.

 

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı
Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı

Gündem

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"
Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

Gündem

Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞEREFLİ TS

Trabzondaki trafik çilesinide akp li büyükşehir belediye başkanınamı keselim yoksa ulaştırma bakanlığınamı yok yok chapeye keselim dimi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23