Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

Siyasetini "millet aç" edebiyatı ve yoksulluk üzerinden yürüten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte kangren haline gelen trafik sorununda yine vatandaşı suçladı. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak kalıcı projeler üretmek yerine topu AVM önlerine ve araç sahiplerine atan Yavaş, her fırsatta dile getirdiği "geçim sıkıntısı" iddialarıyla çelişen açıklamalarda bulundu. Trafik tıkanıklığının sebebinin lüks AVM’lerin önündeki yoğunluk olduğunu savunan Yavaş, kendi beceriksizliğini gizlemek için suçu vatandaşa yıktı.

'Her evde 3 araç var artık'

Hızını alamayan Yavaş, her evde eşlerin ve çocukların ayrı ayrı arabası olduğunu iddia ederek, artık her daire için dört araç üzerinden hesaplama yapmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Hem milleti açlık algısıyla kandırıp hem de her hanede 3 araç olduğu tezini savunan Yavaş’ın bu çelişkili ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkentteki trafik çilesine çözüm bulmak yerine faturayı halka kesen zihniyet, bir kez daha asıl niyetini ve yetersizliğini gözler önüne serdi.

Mansur Yavaş:

- Ankara’daki trafik sıkışıklığı en çok AVM’lerin önünde oluyor.

- Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız.