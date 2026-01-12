Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin uluslararası gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı. Trump, İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna'yla ilgili gelişmeler hakkında kısa kısa açıklamalarda bulundu.

İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını" belirten Trump, Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını belirtti.

İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." diye konuştu.

ORDU DURUMU İNCELİYOR

Trump, İran’daki bazı protestocuların öldürüldüğüne dair emareler olduğunu belirterek, "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

'ELİMDE SON DERECE GÜÇLÜ SEÇENEKLER VAR'

İran’ın olası ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi.

MUSK DEVREYE GİREBİLİR

İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini kaydeden Trump, şunları dile getirdi:

"Bildiğiniz gibi kendisi bu tür konularda oldukça yetkin. Çok güçlü bir şirketi var. Dolayısıyla Elon Musk’la konuşmamız mümkün. Hatta sizinle görüşmem biter bitmez onu aramayı planlıyorum."

VENEZUELA'DA SON DURUM

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulmasından sonra Venezuela ile görüşmelerin "çok iyi gittiğini" söyleyen Donald Trump, "Liderlikle çok iyi çalışıyoruz ve her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Trump, Venezuela petrolleriyle ilgili açıklamasında, bu ülkeden 50 milyon varil petrol almayı konuştuklarını, ilk etapta 4,2 milyar dolarlık petrolün şu anda ABD'ye doğru yolda olduğunu vurguladı.

Petrol şirketlerinin geçmişte Venezuela ile sorunları olduğunu söyleyen Trump, "Çünkü başkan olarak Trump yoktu. Şimdi sorun olmayacak. Güvende olacaklar." dedi.

Trump, Venezuela petrollerinin işletilmesi konusunda, Exxon firmasının "tepkisini beğenmediğini ve çok kurnazca davrandıklarını" öne sürerek bu firmayı Karayip ülkesindeki petrol ihalelerinin dışında tutmayı düşündüğünü bildirdi.

RUSYA VE ÇİN TEHLİKESİ

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söyledi.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt verdi.

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, "Bu (Joe) Biden'ın savaşı. Hiç yaşanmamalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu savaşı durdurmak istemekteki amacının sadece, hem Ukrayna hem de Rus vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak olduğunu öne sürdü.