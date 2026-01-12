41 ile sarı kodlu uyarı!

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. 41 il için sarı kodlu uyarı verilirken, kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), verilerine göre, Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve Akdeniz sahilleri hariç hemen her bölgede kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların 2-3 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, birçok kentte eğitime ara verilmesine neden olan yağışların etkisini artırmasıyla, İzmir ve Antalya’nın yüksek kesimlerinde bile kar görüleceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren soğuk havanın iç kesimlere yayılmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

MGM; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 0 ila -10 dereceye kadar düşmesi beklendiğinden, buzlanma ve don olaylarına karşı özellikle trafikte dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ulaşımda aksama ve zirai don riski

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, iç kesimlerde ise kar yağışı ve buzlanmanın kara yolu ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde "zirai don" riskine karşı üreticilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı