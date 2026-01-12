  • İSTANBUL
Tammy Abraham için Beşiktaş kararı netleşti: Takımdan gidiyor mu?
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham'a Aston Villa'dan teklif geldi.

Kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 28 yaşındaki forvet Abraham'a talip oldu.

İngiliz basınında geçen haberlere göre, Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Ollie Watkins ile rekabete girecek bir santrfor ihtiyacı için eski oyuncusu Abraham'ın transferini istedi.

Beşiktaş yönetimi, teklif almadıklarını belirtti; Siyah-beyazlılar, olası bir ayrılık ihtimaline karşın Abraham için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Beşiktaş, Abraham'ı sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Dev golcü, bu sezon toplamda 24 karşılaşmada sahaya çıktı ve 12 gol atıp 3 asist kaydetti.

yasin hakan karagözlü

GÜLE GÜLE KOÇUM :)
