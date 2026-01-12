'Kral olmak isteyen İsrail uşağı Rıza Pehlevi Bir Sahtekardır'

Halkın Mücahitleri Örgütü’ne yakınlığıyla tanınan eski New York Belediye Başkanı Rudy W. Giuliani: İran’ın zalim Şahı’nın oğlu (Rıza Pehlevi) bir sahtekardır. O, hiçbir zaman İran’ın özgürlük mücadelesine yardım etmek için hayatını riske atmadı.

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, İran’daki protestoların yoğunlaştığı günlerde sürgündeki Veliaht Prens Reza Pahlavi’ye (Rıza Pehlevi) yönelik sert ifadeler kullandı.

Giuliani, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

“The son of the brutal, deposed Shah of Iran is a fraud. He, unlike me and many others, has never risked his life to help the cause of Iranian freedom.” (İran’ın zalim, devrilmiş Şahı’nın oğlu bir sahtekârdır. O, benim ve birçok diğerinin aksine, İran özgürlük davasına yardım etmek için hayatını hiçbir zaman riske atmadı.)

Giuliani, Reza Pahlavi’yi ayrıca “Nepo Baby Shah” (Nepotizm bebek Şah) olarak tanımladı ve babasının servetini lüks bir yaşam için kullandığı, İran halkı için herhangi bir somut risk almadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

Bu açıklama, Halkın Mücahitleri Örgütü (MEK / PMOI) ile uzun süredir yakın ilişkileri bilinen Giuliani’nin, örgütün etkinliklerinde sıkça yer aldığı ve MEK’i “İran’ın sürgündeki meşru hükümeti” olarak nitelendirdiği bir dönemde geldi.

İran’da Aralık 2025 sonundan bu yana devam eden ve Ocak ayı boyunca ülke geneline yayılan protestolar sırasında bazı bölgelerde “Pahlavi geri dönecek!”, “Yaşasın Şah!” ve “King Reza Pahlavi” sloganları atılırken, Reza Pahlavi de sürgünden halka sokak eylemlerine devam çağrısı yapıyor.

Giuliani’nin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve İranlı kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.