Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu!
Yerel

Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu!

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Nehre atılan dev kaya parçaları bile buz tabakasını kıramadı.

Türkiye’nin doğusunda kış etkisini artırıyor. Erzurum'un Mescit Dağları'ndan doğarak yaklaşık 376 kilometre sonra Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri'nin Artvin'den geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile tamamen buzla kaplandı.

Nehir kıyısında oluşan manzara hem bölge halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Bu arada bölgede yer alan Güllübağ Viyadüğü üzerinden buzla kaplı nehre atılan kaya parçasının, kalın buz tabakasını kıramadığı görüldü.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

