  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da rejim değişikliği kapıda mı! Sürgündeki Pehlevi'den "özgürlük yakındır" çıkışı! Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!" ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı! Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!" İsrail ve Almanya’dan siber ittifak: Güvenlik işbirliği stratejik düzeye taşındı! ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!" Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!
Ekonomi Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Ekonomi

Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatırımlarını büyütme kararı aldı. Balıkesir Susurluk’ta inşa edilecek rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltmek için girişimlerde bulunan şirket, 100 bine yakın hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Köfteci Yusuf, gıda sektöründe yakaladığı başarıyı  farklı alanlara kaydırmak için girişimlerini hızlandırdı. 2024 yılında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir adet 6,5 MW kurulu gücünde rüzgar türbini kuran şirket, aldığı verimli performansın ardından milyonlarca dolarlık yatırımla alandaki girişimlerini büyütme kararı aldı.

Köfteci Yusuf adına inşa edilecek rüzgar enerji santrali sayısı 8'e yükseltildi.  Tek bir santral ile başlayan ve 500 milyon lira yatırımla hızla 8 rüzgar türbinine ulaşan dev şirketin bölgedeki yatırımlarının hızla devam etmesi bekleniyor. Köfteci Yusuf'un aktif olarak çalışan santrallerden elde edilen elektrik enerjisi, Balıkesir 1 TM hattına bağlanarak şebekeye aktarılıyor ve dağıtıma sunulan elektrik hizmetinden Köfteci Yusuf'a pay veriliyor. 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23