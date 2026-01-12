Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatırımlarını büyütme kararı aldı. Balıkesir Susurluk’ta inşa edilecek rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltmek için girişimlerde bulunan şirket, 100 bine yakın hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.
Köfteci Yusuf, gıda sektöründe yakaladığı başarıyı farklı alanlara kaydırmak için girişimlerini hızlandırdı. 2024 yılında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir adet 6,5 MW kurulu gücünde rüzgar türbini kuran şirket, aldığı verimli performansın ardından milyonlarca dolarlık yatırımla alandaki girişimlerini büyütme kararı aldı.
Köfteci Yusuf adına inşa edilecek rüzgar enerji santrali sayısı 8'e yükseltildi. Tek bir santral ile başlayan ve 500 milyon lira yatırımla hızla 8 rüzgar türbinine ulaşan dev şirketin bölgedeki yatırımlarının hızla devam etmesi bekleniyor. Köfteci Yusuf'un aktif olarak çalışan santrallerden elde edilen elektrik enerjisi, Balıkesir 1 TM hattına bağlanarak şebekeye aktarılıyor ve dağıtıma sunulan elektrik hizmetinden Köfteci Yusuf'a pay veriliyor.