  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor! Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan… CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!
Gündem Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest!
Gündem

Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest!

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Federal Rezerv binalarının yenilenme süreciyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidi savrulduğunu ifşa etti. Washington kulislerini sarsan bu gelişme üzerine konuşan Powell, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir" diyerek yargı sürecinden çekinmediği mesajını verdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı’nın cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi. Celbin geçen yıl haziran ayında Senato’nun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini söyleyen Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu kaydetti.

Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunun altını çizerek, “Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir” açıklamasında bulundu.

 

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların dönemleri dahil olmak üzere dört farklı yönetim altında görev yaptığını aktaran Powell, “Her durumda, görevlerimi siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevimize odaklanarak yerine getirdim. Kamu hizmeti bazen tehditler karşısında kararlı durmayı gerektirir. Senatonun beni onayladığı görevi, dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet etme taahhüdüyle sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!
ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!

Dünya

ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!

ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!
ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!

Dünya

ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!

O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek
O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek

Dünya

O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23