Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
2026 asgari ücret zammı ödeneklere yansıdı: Yeni işsizlik maaşları belli oldu
Giriş Tarihi:

2026 asgari ücret zammı ödeneklere yansıdı: Yeni işsizlik maaşları belli oldu

İşçinin ve işverenin kara gün dostu olarak bilinen İşsizlik Sigortası Fonu, 2025 yılında sergilediği devasa büyüme performansı ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek varlık değerine ulaştı. 2026 yılı asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşları da yeni seviyelerine yükseldi.

#1
Foto - 2026 asgari ücret zammı ödeneklere yansıdı: Yeni işsizlik maaşları belli oldu

İşsizlik Sigortası Fonu, 2025 yılında yüzde 75 oranında büyüyerek 628 milyar 479 milyon liralık rekor bir büyüklüğe ulaştı. Fonun faiz geliri 151 milyar lirayı aşarken, 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücretle birlikte en yüksek işsizlik ödeneği 26 bin 223 liraya fırladı.

#2
Foto - 2026 asgari ücret zammı ödeneklere yansıdı: Yeni işsizlik maaşları belli oldu

Türkiye’nin sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki en güçlü finansal kalelerinden biri olan İşsizlik Sigortası Fonu, 2025 yılını rekorlarla kapattı. 2024 yılı sonunda 358,9 milyar lira olan fon varlığı, bir yıl içinde yaklaşık 270 milyar lira artış göstererek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı. İşçi ve işveren primlerinin yanı sıra devlet katkısı ve güçlü faiz gelirleriyle beslenen fon, sadece işsizlik maaşı ödemekle kalmadı; istihdam teşvikleri ve işbaşı eğitim programlarıyla da ekonomiye can suyu oldu. İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında yasalaşan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk işsizlik sigortası ödemesinin yapıldığı Haziran 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor. 2024 yılını 358 milyar 971 milyon 745 bin lirayla kapatan fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.

#3
Foto - 2026 asgari ücret zammı ödeneklere yansıdı: Yeni işsizlik maaşları belli oldu

259 MİLYAR LİRA İŞÇİ İŞVERENDEN 83 MİLYAR LİRA DEVLETTEN Geçen yıl gelirlerinin 259 milyar 159 milyon lirası işçi ve işveren primi, 83 milyar 317 milyon lirası devlet katkısı, 151 milyar 225 milyon lirası faiz geliri ve 32 milyar 343 milyon lirası diğer kalemlerden oluşan fonun varlığı, 2025'te yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı. Fondan 2025'te işsizlere toplam 80 milyar 650 milyon lira, teşvik ve desteklere ise 97 milyar 231 milyon lira, Aktif İşgücü Programlarına 43 milyar 762 milyon lira, İşbaşı Eğitim Programlarına 29 milyar 79 milyon lira ödeme yapıldı. Mart 2002'den 2025 yılı sonuna kadar işsizlik ödeneğine 22 milyon 592 bin 53 kişi başvururken, 12 milyon 100 bin 457 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda, işsizlik aylığını hak eden kişilere fonun kurulduğu dönemden 2025 yılı sonuna kadar toplam 173 milyar 785 milyon lira ödeme yapıldı.

#4
Foto - 2026 asgari ücret zammı ödeneklere yansıdı: Yeni işsizlik maaşları belli oldu

YENİ ASGARİ ÜCRETLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE ARTTI İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesiliyor. 2026'da geçerli olan asgari ücretin brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneği rakamı da değişti. Bu yıl 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için en düşük işsizlik ödeneği miktarı 13 bin 111 lira 72 kuruş, en yüksek işsizlik ödeneği miktarı ise 26 bin 223 lira 44 kuruş oldu.

