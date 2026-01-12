Ev sahibi olmak hayal, kiracılık lüks oldu!

OECD’nin 2025 yılı kira endeksi verilerine göre Türkiye, yüzde 77,1’lik artışla 38 ülke içinde açık ara lider konuma geldi.

OECD tarafından açıklanan dört çeyrek ortalamasına göre yıllık kira artış oranları, Türkiye’nin 2025’te en yüksek nominal kira artışı yaşayan ülke olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de 2025 yılı içinde çeyrek bazlı kira artışları sırayla yüzde 15,5, 14,15, 12,21 ve son çeyrekte yüzde 9,63 olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 62,3 olurken, yılın tüm çeyreklerinin ortalaması üzerinden hesaplandığında yüzde 77,1’lik yıllık kira artışı ortaya çıktı.

TÜİK’in aynı yıl için açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon oranı yüzde 34,88 olarak hesaba katıldığında, reel kira artışı yüzde 31,3 seviyesine ulaşıyor. Bu da kiraların enflasyondan çok daha fazla arttığını ve satın alma gücünü ciddi biçimde aşındırdığını gösteriyor.

OECD ortalamasını 10’a katladı

OECD ülkeleri genelinde 2025 yılı kira artış ortalaması yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Türkiye, bu oranı neredeyse on kat aşarak açık farkla en yüksek artışı gösteren ülke oldu. Verilere göre Türkiye’yi sırasıyla İzlanda (%9,9), Yunanistan (%9,9) ve Macaristan (%9,8) takip etti.

En düşük kira artışları ise Japonya’da %0,5, Güney Kore’de %0,8 ve Finlandiya’da %1 olarak gerçekleşti. Bu oranlar Türkiye ile kıyaslandığında büyük bir fark ortaya koyuyor.

Türkiye’nin yalnızca 2025 değil, 2015–2025 arası son 10 yılda da en yüksek kira artışını yaşayan ülke olduğu vurgulandı. Bu dönemde OECD ülkeleri ortalama olarak yüzde 48,9 oranında kira artışı yaşarken, Türkiye’de bu oran yüzde 1.457,7 seviyesine ulaştı.

Türkiye'deki barınma krizinin artık istisnai bir durum değil, yapısal bir sorun haline geldiği ifade ediliyor. Kirada oturmanın adeta lüks tüketim haline geldiği belirtilirken, krizin sadece yasal düzenlemelerle değil; enflasyonla mücadele, konut arzının artırılması ve kapsamlı sosyal politikalar ile çözülebileceği vurgulanıyor.