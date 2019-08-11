"Vietnam-Türkiye münasebetlerinde ihtilaf yok dostluk var"

ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Akif Ayhan, Vietnam ile Türkiye ilişkilerinin pozitif zeminde, diyalog ve iş birliği temelinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Vietnam-Türkiye münasebetlerinde çekişme ve ihtilaf yok, bilakis sempati ve dostluk var." dedi.

Büyükelçi Ayhan, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl Türkiye-Vietnam diplomatik ilişkilerinin 40. yılını kutladıklarını kaydeden Ayhan, ilişkilerin pozitif zeminde, diyalog ve iş birliği temelinde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

İkili ilişkilerin coğrafi uzaklığa rağmen son yıllarda canlılık ve ivme kazandığını belirten Ayhan, "Başbakan düzeyinde eski Başbakan Sayın Binali Yıldırım Vietnam’ı ziyaret etti ardından Vietnam Ulusal Meclis Başkanı hem ikili hem çok taraflı görüşme ve toplantılara katılmak üzere Türkiye’ye geldi. İlişkilerimizin kurulmasından bu yana söz konusu ziyaretler ilkleri teşkil ediyor. Vietnam-Türkiye münasebetlerinde çekişme ve ihtilaf yok, bilakis sempati ve dostluk var, değerlendirilebilecek potansiyel mevcut." dedi.

- Ekonomi

Ayhan, Vietnam ekonomisinin “iş gücünde nispeten ucuz, yatırım üssü olarak elverişli, üretimde zengin” özellik gösterdiğini belirtti.

Ticarette mutlak mütekabiliyet aranmaması gerektiğinin altını çizen Ayhan, Türkiye'nin Vietnam açısından bir "pazar ülke" konumunda göründüğünü dile getirdi.

Ayhan, Kamboçya'da iş gücünün çok ucuz olduğunu ve bu yüzden ticaret hacminin Vietnam lehine olduğunu söyledi.

İki ülke arasında bilgi eksikliği bulunduğunu ve bunu telafi etmeye çalıştıklarını anlatan Ayhan, "Toplumlarımızın birbirini daha iyi ve yakından tanıması için turizm programları, iktisadi-ticari etkileşimin takviyesi, akademik ve eğitim alanlarında girişimleri yoğunlaştırıyoruz." dedi.

Ayhan, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın gündemde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri bir an önce başlatılsın talebimiz var. Askeri, savunma sanayisi alanlarında ve vize kolaylığının yaygınlaştırılması gibi hususlarda anlayış ve uygulamalar gelişmekte. Ekonomik ilişkilerimizde birebir eşitlik sağlanamasa da ulaştırma, turizm ve yatırım gibi mevzuları ileriye taşımamız mümkün. Vietnam sıkı bir pazar. Müteahhitlerimiz uzak mesafe ve zor mevzuat ile karmaşık prosedürler dolayısıyla girmek istemeyebiliyor ama ihale imkanlarının takip edilmesinde fayda olabilir. Müteahhitlik sektörümüze görünürlük kazandırılmasına ihtiyaç duyuluyor.”

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığını 2020'de Vietnam'ın üstleneceğini kaydeden Ayhan, bu kapsamda Hanoi ile Ho Chi Minh'te yıl boyunca faaliyetler düzenleneceğini vurguladı.

Ayhan, "Türk iş aleminin Vietnam'da 'Sanayi ve Teknoloji Parkı' kurabileceğini, buradan ASEAN ülkeleri ile ABD'ye ürün satılabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu projede ürünlerin ortak girişimlerce "Vietnam Malı" olarak imal edilebileceğini belirten Ayhan, "Şu an bu fikri özendiriyoruz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bu düşünceye sıcak bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Turizm

Ayhan, Vietnam'dan yurt dışına turistik seyahatlerin Kanada, ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere yapıldığını aktararak, "Vietnamlıların turistik destinasyonlarında Türkiye yükseliş trendinde." dedi.

Türkiye-Vietnam turizm bağlantılarının geliştirilme aşamasında bulunduğunu ifade eden Ayhan, "Vietnam'da ekonomik merkez Ho Chi Minh şehri. Bölgeye organize turlarla vatandaşlarımız geliyor. Türk Hava Yolları (THY) sadece Türkleri değil birçok ulustan insanı Vietnam'a taşıyor. Vietnamlılar da İstanbul'a, Kapadokya'ya geliyor. İkili turizm verileri artma eğiliminde.” diye konuştu.

Ayhan, eylül ayından itibaren hem Hanoi'ye hem Ho Chi Minh'e ayrı ayrı THY uçuşlarının gerçekleşeceğini bildirdi.

- FETÖ

Büyükelçi Ayhan, sınırlı da olsa FETÖ meselesinin ilişkilerde sıkıntı teşkil ettiğini, bu hususa dikkati çekmek üzere ilgili makamlarla iletişim halinde olunduğunu söyledi.

FETÖ tehdidi konusunda bir farkındalık yaratıldığını kaydeden Ayhan, "Bu tehdidin milli güvenliklerine de risk oluşturabileceğini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfından (TMV) bir heyetin bir süre önce Vietnam'ı ziyaret ettiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

"Resmi ve gayriresmi düzenli temas ve yazılı bildirimlerle Vietnam makamlarının dikkatini çekiyorum, ikaz ediyorum. Bu durumun dostane ilişkilerimize uymadığını, somut ve tesirli tedbirler alınması gerektiğini anlatıyorum. Vietnam'a üst düzeyli bir ziyaret olduğunda FETÖ tehdidi konusunda Türk siyasi iradesini karşı tarafa bir kez daha yansıtabileceğiz. Sıkıntının kavranmasını pekiştirmemiz isabetli olacak. Bu istikametteki çalışmalarımızı ısrarla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Dışişleri Bakanımızın direktifleri doğrultusunda, münasebetlerimizin dostluk ruhuna yabancı ve aykırı FETÖ musibeti konusunda kararlı tutumumuzu mütemadiyen yansıtıyor, izah ediyor, beklenti ve taleplerimizi aktarıyoruz. Konferans vesilesiyle Ankara’daki Vietnam Büyükelçisi ile görüşmemde de bu vurguları bir kez daha gündeme getirdim."