Video oyunu harcamaları 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Rakamlar neler?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi olduktan sonra tüm dünya #evdekal diyerek evlerinde kalmaya özen gösterdi. Tabi bu durum harcama alışkanlıklarını da değiştirdi. NPN grubunun yaptığı araştırmaya göre ABD'de video oyunu harcamaları 2010'dan bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Haziran ayına kadar satışlar donanım, yazılım ve aksesuarlarda 6.6 milyar dolara kadar ulaştı. On yıl önce bu rakam 7 milyar dolardı.