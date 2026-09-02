2 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزٖيدٍ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(30) O gün cehenneme “Doldun mu?” diyeceğiz; cevap verecek: “Daha yok mu?”



(Kâf Suresi, 50/30) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Resûlullah’a (s.a.v.), ‘İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir?’ diye soruldu.



Resûlullah, ‘Allah’tan sakınmak (takva) ve güzel ahlâktır.’ buyurdu.



‘İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir?’ diye soruldu.



Resûlullah, ‘Ağız/dil ve cinsel organdır.’ diye cevap verdi.



Kaynak: Tirmizî, Birr, 62; İbn Mâce, Zühd, 29





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