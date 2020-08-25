Youtube, Facebook, Instagram ve daha pek çok sosyal medya üzerinden seyrettiğiniz ve hoşunuza giden videoları ister cep telefonunuza ister bilgisayarınıza yüklemek istediğinizde video nasıl indirilir? Acaba bu videoyu nasıl indirebilirim? Sorularını sorduğunuz çok olmuştur. İşte bu haberimizde Youtube, Facebook, ınstagram üzerinden video indirmeyi anlatacağız.

Youtube video indir

Youtube’de programsız ve en kolay yoldan video indirmek mümkün. Bunu için Youtube’ye girin ve indirmek istediğiniz videoyu seçin. İndireceğiniz video linkinin bulunduğu URL kısmına gelin ve www.youtube.com ile başlayan URL’nın www YouTube yazısıdan önce SS ekleyin. Yani www.ssyoutube.com gibi. Bunu yaptıktan sonra entır tuşuna basın. Link saveform’a yönlendirdi. Açılan pencereden Youtube videosunun indirileceği görülmekte. Video indirmeden önce bu kısımdan video özelliği de seçebiliyorsunuz. İndir dedikten sonra Youtube’deki video indirilmiş olunacaktır.

Instagram video indir

Instagram üzerinden beğendiğiniz ve hoşunuza gidin bir video olduğunda o videoyu kendi telefonunuza indirmek isteyeceksinizdir. Bu durumda Instagram üzerinden video nasıl indirebilirim sorusunu sorduğunuz duyar gibiyim. Instagram’dan video indir direk olarak yapılamamakta. Bunun için video indirme uygulamasına ihtiyaç duyulmakta. Bunun için Play Store’ye Video Downloader for ınstagram yazılır. Gelen aramalarda Video Downloader for ınstagram yazısı tıklanır ve yüklenir. ınstagram giriş yapın. Google kendi sayfasına girin ve indirmek istediğiniz videoyu seçin Sayfanın en üst kısmında üç nokta (…) kısmına tıklayın ve bağlantıyı kopyala seçeceğini tıklayın. Instagram uygulamasına girdiğinde indirmek istediğiniz videonun URL’sinin ilgili kısma yapıştırıldığını göreceksiniz. Sonra indir denilmesi durumunda ınstagram videosu da indirilmiş olunur.

Facebook’tan video indir nasıl yapılır?

Programsız bir şeklide Facebook’tan cep telefona video nasıl indirilir? Sorusuna da bu kısımda cevap bulacağız. İlk yapmanız gereken Facebook’a giriş yapmanız. Facebook hesabınız yoksa bir Facebook hesabı almanız gerekmektedir. Facebook hesabı açmak için tıklayınız

Facebook’ta indirmek istediğiniz videoyu seçin. Ekranın sağ üst köşesinde üç nokta (…) göreceksiniz. Bu üç noktayı tıklamanız durumunda Facebook size seçeneler sunacaktır. Bu seçenekler videoyu kaydet, gönderiyi gizle, canlı yayın bildirimlerini aç, bağlantıyı koplaya gibi. Sizin bu seçeneklerden Bağlantıyı kopyala seçeneğini tıklamanız gerekir. Sizler bunu yaptınız zaman herhangi bir tarayıcı üzerinden erişebilir linkini elde etmiş olacaksınız. Bundan sonra yapmanız gereken herhangi bir tarayıcıyı Google Chrome, Safari vs olabilir. Adres satırına Fbdown.me yazın.

Bu kısma biraz önce kopyaladığımız linki yapıştırın ve indir başlat sekmesini tıklayın. Açılan kısımda indireceğiniz videonu bilgilerini içeren sayfa gelmekte. Sayfanın altına doğru ilerlediğinizde Dosyayı indir dediğinizde Facebook üzerinden indirmek istediğiniz video telefonunuza indirilmiş olacaktır.