0553 313 94 23

Victor Moses'den maç sonu yorumu: Buradan böyle ayrılmamız acı verici

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Victor Moses, 3-1 kaybettikleri Zenit maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 02:49
Victor Moses'den maç sonu yorumu: Buradan böyle ayrılmamız acı verici

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0'ın rövanşında Zenit'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Victor Moses değerlendirmelerde bulundu.

''Futbol bu, başka bir açıklama bulamıyorum''

Maçı değerlendiren Moses, "Futbol bu, başka bir açıklama bulamıyorum. İlk karşılaşmada çok iyi bir performans sergilemiştik, buraya elimizden gelenin en iyisini yapma düşüncesiyle geldik. Yaptığımız bazı hatalar sonucun böyle olmasına neden oldu. Başımızı öne eğmektense, takım halinde odaklanmamız gerekiyor. Buradan böyle ayrılmamız acı verici. İvme bize dönmüş durumdaydı ama yaptığımız hataların bedelini acı ödedik, başka bir şey diyemiyorum şu anda." ifadedelerini kullandı.

Beşiktaş derbisini hatırlatan Nijeryalı oyuncu, "Bu akşam yaptığımzı hataları bir daha yapmamamız gerekiyor. Takım halinde bir araya gelip, bu hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacağız, tamamen o karşılaşmaya odaklanmamız gerekiyor. O maçı kazanmak tek düşüncemiz olacak. Rakibimiz kendi evinde oynuyor, zor olacak ama birlikte çalışırsak, yapabileceklerimizi birlikte yaparsak, neden olmasın?" dedi.

Kendi performansını yorumlaması istenen Moses, "Doğrusunu söylemek gerekirse, takım bir oyuncudan önemlidir. Benim istediğim futbol oynamak. Ligde olabildiğinde yukarı çıkmasını ve bitirebileceğimiz en iyi pozisyonda olmasını istiyorum takımın. Bu karşılaşmayı unutmalı ve Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 02:49
  1. Fenerbahçe
  2. Victor Moses
  3. Zenit
  4. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!
    1. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu..
    2. Fernando Muslera: VAR olsaydı turu biz..
    3. Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu..
    4. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    5. Victor Moses'den maç sonu yorumu:..
    6. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    7. Kayınvalidesini av tüfeğiyle vurdu
    8. Fatih Terim: "Avrupa’ya daha güçlü..
    9. İsmail Erdem CHP standını ziyaret etti
    10. Ataşehir’de büyük buluşma; AK Parti -..
    11. İşte Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar
    12. Maçın ardından
    13. Cezaevi firarisi kadın Seydişehir’de..
    14. Aydın'da otomobille traktör çarpıştı:..
    15. Başkentte "Piston" operasyonu
    16. BBDSO'dan "Beethoven Eroica" konseri
    17. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    18. Galatasaray’ın Avrupa macerası sona..
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. Denizli’de demir korkuluklara bağlı..
    21. Pompeo'dan "DEAŞ gelini"ne "terörist"..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32..
    24. Denizli'de boynu ve ayakları iple..
    25. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı..
    27. Lübnan hükümetinde "Suriye çatlağı"
    28. Dışkı sever Celal Şengör'den skandal..
    29. Erdoğan ve Trump ikili ekonomik..
    30. Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den..
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi