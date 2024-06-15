  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son görev! Yusuf Kavaklı hoca Hakk’a uğurlandı

Kocaeli'deki dünyaca ünlü lastik devinden şok karar! Üretim durduruldu, çalışanlar izne çıkarıldı

Ali Erbaş Arafat’ta dua etti! “Rabbimiz katliam yapanları sana şikayet ediyoruz”

İspanya ve İtalya dönüşünde Erdoğan’dan CHP’ye mesaj

Daha önce yaptık yine yaparız! Başkan Erdoğan'dan Eurofighter resti

Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

CHP’li belediye halk sağlığı tehdidi Halk Ekmeğin içinden eldiven çıktı

Osmanlı’da Kurban Bayram’ı sofraları nasıl olurdu? İşte en çok merak edilen kültürümüz

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Emeklilere 15 bin lira müjdesini verdi

“Gerçek şu ki, Türkler ortadan kaldırılmalıdır” O böyle söyledi bizdeki devrimciler! de alkış tuttu
Yaşam Vicdansızlığı böylesi! Temizlik görevlisi buldu
Yaşam

Vicdansızlığı böylesi! Temizlik görevlisi buldu

Yeniakit Publisher
2024-06-15 20:45:00 -
Vicdansızlığı böylesi! Temizlik görevlisi buldu

Kastamonu'da pes artık dedirten bir olay yaşandı. Çöp konteynırına atılan yavru kaplumbağalar temizlik görevlisi tarafından bulundu.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Salman ve Mustafa Acar, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezindeki çöp konteynırlarını boşaltmaya çıktı. Bu sırada çöp konteynırına atılan kaplumbağaları fark eden Ömer Salman ve Mustafa Acar, çöp konteynırından kaplumbağaları çıkardı. Ardından Ömer Salman ve Mustafa Acar, sıcaktan bunalan, bitkin ve halsiz düşen kaplumbağaları su dökerek serinletti. Ardından Ömer Salman ve Mustafa Acar, kaplumbağalara su verdikten sonra tekrar doğal yaşam alanına saldı.

Cide Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Ömer Salman ve Mustafa Acar, “Üç gündür Cide’de çöp konteynırlarından kaplumbağa çıkıyor. Bunları çöpe kim atıyorsa bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz. Az önceki çöpte iki tane kaplumbağa çıktı. Nasıl bir insanlıktır bu. Hayvan sıcaktan yanmış ve susuz kalmış. Üç gündür çöpten kaplumbağa topluyoruz. Yazıktır günahtır” dediler.

Üç gün içerisinde 5 kaplumbağayı çöp konteynerinden çıkarttığını söyleyen Salman ve Acar, “Dikkatimiz sayesinde çöpe atılan bu kaplumbağalar ölmekten kurtuldu. Farkına varmasaydık çöp içinde ölüp gideceklerdi. Sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştular.

Fenomen muhtar çocukların yüzünü güldürdü
Fenomen muhtar çocukların yüzünü güldürdü

Yaşam

Fenomen muhtar çocukların yüzünü güldürdü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

El değmemiş doğa: Limni Gölü
El değmemiş doğa: Limni Gölü

Yaşam

El değmemiş doğa: Limni Gölü

Zorlu yolculuk bitti, ilk süt sağımı yapıldı
Zorlu yolculuk bitti, ilk süt sağımı yapıldı

Yaşam

Zorlu yolculuk bitti, ilk süt sağımı yapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23