Şifa deposu köylülerin yüzünü güldürecek: Tezgahlarda yerini aldı

Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen şifa deposu alıç! Yozgat genelinde kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen alıç, Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü sakinleri için besin deposu oldu. Dağlık ve kayalık arazilerin yolunu tutan köylüler, sarı veya kırmızı renkleriyle dalları süsleyen alıçları özenle topluyor. Eylül ve kasım aylarında olgunlaşan alıç, taze tüketimin yanı sıra marmelat, reçel ve sirke yapımında kullanılıyor. Antioksidan içeriğiyle kalp-damar sağlığını koruyan, tansiyonu dengeleyen vücuttaki zararlı toksinleri temizleyen, sindirim ve sinir sistemini rahatlatan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.