Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek

Yemen’de çatışmaların şiddetlenmesi bölgedeki askeri hareketliliği artırdı. Husilerin ilerleyişini durdurmaya çalışan Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine Pakistan’dan kapsamlı askeri destek geldi.

Aktarılan bilgilere göre Pakistan, Yemen güçlerine ulaştırılmak üzere dört kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat sevk etti.

DÖRT UÇAKLIK ASKERİ SEVKİYAT

Liman kenti Aden’e ulaştırıldığı belirtilen askeri pakette hava savunma sistemleri, hafif topçu unsurları, insansız hava araçları ve İHA'lara karşı kullanılan sistemlerin bulunduğu kaydedildi.

Pakistan’ın hamlesinin yalnızca silah ve teçhizat sevkiyatıyla sınırlı kalmadığı belirtildi.

PAKİSTANLI ASKERİ DANIŞMANLAR SAHADA

Pakistanlı askeri danışmanların Yemen’de Suudi mevkidaşlarıyla birlikte hareket ettiği ve Suudi Arabistan destekli Yemen birliklerine sahada aktif destek sağladığı aktarıldı.

Bu gelişme, Riyad ile İslamabad arasındaki askeri iş birliğinin Yemen sahasına doğrudan yansıması olarak değerlendiriliyor.

KIZILDENİZ KIYISINDA KRİTİK MÜCADELE

Batılı ve Arap yetkililere dayandırılan bilgilere göre Suudi Arabistan, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki hakimiyet alanını genişletmesini önemli bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Kızıldeniz ve Babülmendep hattının küresel deniz ticareti açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle Yemen’deki yeni askeri hareketliliğin bölgesel dengeler üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Pakistan’ın yaptığı son sevkiyat ve sahadaki askeri danışman desteği ise Yemen cephesinde Riyad-İslamabad askeri iş birliğinin yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.