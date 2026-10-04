  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye kendi kurallarını yazıyor: İsrail medyasında F-35 ve İran paniği MHP lideri Bahçeli'den zehir zemberek açıklama! "Hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın" 3 yılda 455 bin konut yapan Türkiye’ye kör kalanlar utansın! İspanya'da konut krizi patlak verdi Türkiye’nin yükselişi sürüyor: Savunma sanayinde rekor üstüne rekor Kacır: Eylülde ihracat yüzde 15,4 arttı! Teknoloji ürünlerinde tarihi rekor kırıldı Şanlıurfa’ya 39 milyarlık dev sağlık kompleksi! 2 bin yataklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı 2 kişiye gözaltı! Benzer soru iddiasının arkasından yapay zeka çıktı Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Özgür Özel yeni yalanını Artvin'de patlattı Özlem Çelik’in ölüm sebebi propofol çıktı 5 şüpheliden 1’i tutuklandı Başörtüsü yasağı konsolosluk önünde tel’in edildi Can Azerbaycan’a 28 Şubat gelmesin!
Gündem Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek
Gündem

Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek

Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki gerilim tırmanırken Pakistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İslamabad’ın dört kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizatı Aden’e gönderdiği, Pakistanlı askeri danışmanların da sahada Suudi mevkidaşlarıyla birlikte Yemen birliklerine destek verdiği aktarıldı.

Yemen’de çatışmaların şiddetlenmesi bölgedeki askeri hareketliliği artırdı. Husilerin ilerleyişini durdurmaya çalışan Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine Pakistan’dan kapsamlı askeri destek geldi.

Aktarılan bilgilere göre Pakistan, Yemen güçlerine ulaştırılmak üzere dört kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat sevk etti.

DÖRT UÇAKLIK ASKERİ SEVKİYAT

Liman kenti Aden’e ulaştırıldığı belirtilen askeri pakette hava savunma sistemleri, hafif topçu unsurları, insansız hava araçları ve İHA'lara karşı kullanılan sistemlerin bulunduğu kaydedildi.

Pakistan’ın hamlesinin yalnızca silah ve teçhizat sevkiyatıyla sınırlı kalmadığı belirtildi.

PAKİSTANLI ASKERİ DANIŞMANLAR SAHADA

Pakistanlı askeri danışmanların Yemen’de Suudi mevkidaşlarıyla birlikte hareket ettiği ve Suudi Arabistan destekli Yemen birliklerine sahada aktif destek sağladığı aktarıldı.

Bu gelişme, Riyad ile İslamabad arasındaki askeri iş birliğinin Yemen sahasına doğrudan yansıması olarak değerlendiriliyor.

KIZILDENİZ KIYISINDA KRİTİK MÜCADELE

Batılı ve Arap yetkililere dayandırılan bilgilere göre Suudi Arabistan, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki hakimiyet alanını genişletmesini önemli bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Kızıldeniz ve Babülmendep hattının küresel deniz ticareti açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle Yemen’deki yeni askeri hareketliliğin bölgesel dengeler üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Pakistan’ın yaptığı son sevkiyat ve sahadaki askeri danışman desteği ise Yemen cephesinde Riyad-İslamabad askeri iş birliğinin yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: "Herhangi bir ülkeye karşı değil"
Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: “Herhangi bir ülkeye karşı değil”

Dünya

Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: “Herhangi bir ülkeye karşı değil”

Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı
Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı

Dünya

Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı

Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Dünya

Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23