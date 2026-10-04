İsrail panikledi! 'Türkiye'nin gözü o Arap ülkesinde'

İsrail basını, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle son dönemde geliştirdiği ilişkileri mercek altına aldı. Suriye’nin ardından Ankara’nın Irak’la yakınlaşmasının Tel Aviv açısından yeni bir risk alanı oluşturduğu öne sürüldü. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesinin İsrail’de endişeyle takip edildiği belirtilirken, Ankara’nın bölgedeki artan etkisine dikkat çekildi.

İsrail basını, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle geliştirdiği ilişkileri mercek altına aldı. Suriye'nin ardından Ankara'nın Irak ile yakınlaşmasının Tel Aviv için yeni bir risk cephesi oluşturduğu ve durumun endişeyle takip edildiği vurgulandı.

İsrail merkezli Maariv Gazetesi'nde Türkiye ve Irak arasında gelişen ilişkilere dikkat çekildi. Haberde, Türkiye'nin sadece Libya, Lübnan ve Suriye ile sınırlı kalmadığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıradaki hedefinin Irak olduğu dile getirildi.

Irak Haber Ajansı geçtiğimiz Çarşamba günü son ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesinin "Irak'ın ulusal egemenliğini tamamlama ve siyasi ve ekonomik karar alma bağımsızlığını güçlendirme yolunda önemli bir tarihi dönüm noktası" olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE, IRAK'TA ETKİSİNİ HER GEÇEN GÜN GENİŞLETİYOR"

Irak'ın Amerikan güçlerinin ülkeden ayrılışını kutladığını ifade eden Maariv gazetesi, birçok analistin ABD liderliğindeki koalisyonun bıraktığı boşluk ve İran'ın bu boşluğu doldurma olasılığı konusunda endişeli olduğunu dile getirdiğini aktardı. Haberde, İsrail için asıl tehdidin ise Irak'taki etkisini her geçen gün genişleten Türkiye olduğu aktarıldı.

ABD'nin Irak'tan ayrılışının en çok IKBY'yi endişe ettiği ifade edilen haberde, bu endişenin kaynağının ise İran olduğu vurgulandı. Haberde, özellikle devam eden savaş sırasında İran'ın, Irak'ın kuzeyine 1000'den fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

IRAK'TAKİ TÜRKİYE ETKİSİNE VURGU YAPTILAR

IKBY'nin İran'ın Irak'ta genişlemesinden endişe duyduğunun altı çizilirken, Irak'ın kuzeyi için Türkiye söz konusu olduğunda durumun farklı olduğu aktarıldı. Ankara'nın Irak Kürdistanı ile önemli ekonomik bağları bulunduğu ifade edilen haberde, "Irak, Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı ve Irak'ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin büyük bir kısmı Irak Kürdistanı'nda bulunuyor" denildi.

Haberde Terörsüz Bölge hamlesi ile bölgede dengelerin değiştiğine dikkat çekildi. Bölgede terörün son bulmasına iki tarafın sıcak baktığı dile getirilirken, Erbil'in İran'ın Irak Kürdistanı ile ilişkilerini müdahaleci olarak gördüğü, Ankara ile ise daha işbirlikçi bir ilişkiden yana olduğu vurgulandı.

Erbil'in Türkiye ile bağlarını daha çok güçlendirmek istediğinin altı çizilen haberde, bu şekilde ABD'nin bıraktığı boşluğun önemli bir kısmının Ankara ile doldurabileceği aktarıldı.

İSRAİL, TÜRKİYE-IRAK İŞBİRLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Bu yakınlaşmanın İsrail için büyük bir sorun anlamına geleceği ifade edilen haberde, Suriye'den sonra Irak'ın Ankara ile etkileşiminin Tel Aviv'e karşı yeni bir cephe anlamına geleceği dile getirildi.

Haberde son olarak Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesiyle birlikte, Türkiye'nin ülkede daha fazla nüfuz sahibi olacağı belirtildi. Irak'ta artık en etkili aktörün Türkiye olacağını bildiren gazete, "İran'ın Amerikalıların bıraktığı boşluğu kaçınılmaz olarak dolduracağına inanan herkes, Ankara'nın bir sonraki hamlesine de dikkat etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.