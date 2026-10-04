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Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

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Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

Trabzon’da tezgâhları dolduran palamutlar büyüdü, tanesi 1 kiloya kadar çıktı. Sezon başında 300-500 gram olan balıkların ağırlığındaki artış fiyatlara da yansıdı. Tanesi 100-150 TL arasında satılan palamuda ilgi sürerken, esnaf yağlanmaya başlayan balığın 10-15 gün sonra tuzlanabileceğini belirtiyor. Trabzon'da palamut bolluğu sürerken tezgâhlardaki balıklar da irileşti. Sezon başında 300-500 gram ağırlığında olan palamutların tanesi 1 kiloya kadar ulaştı. Balıkçı esnafı, ağırlık artışının fiyatlara 20-50 TL arasında yansıdığını, özellikle hafta sonlarında satışların arttığını söyledi.

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Foto - Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

PALAMUDUN AĞIRLIĞI 1 KİLOYA ÇIKTI Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından oldukça iyi başladığını ve balığın hâlen bol şekilde avlandığını söyledi. Tezgâhlardaki palamutların büyüdüğünü belirten Çoğalmış, "Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz" dedi.

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Foto - Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

TANESİ 100-150 TL ARASINDA SATILIYOR Palamudun ağırlığındaki artışın fiyatlara da yansıdığını kaydeden Çoğalmış, fiyatlarda 20-50 TL arasında artış olduğunu ifade etti. Çoğalmış, "300 gram, 500 gram çıkmıyor artık palamut, bir kilo çıkıyor. Fiyatlar ise 100-150 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

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Foto - Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

YAĞLANAN PALAMUDA YOĞUN İLGİ Balıkçı esnafından Emin Avcı da vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Balığın yağlanmaya başladığına dikkat çeken Avcı, "Palamuda talep yoğun. Vatandaşımız yoğun rağbet gösteriyor palamuda. Bol bol yiyor. Palamut yağlanmaya başladı. Bu yüzden vatandaşlarımız 10-15 gün sonra da tuzlama işlemini yapabilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

HAFTA SONLARINDA SATIŞLAR ARTIYOR Avcı, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günlerinde satışların arttığını belirterek, "Hafta sonu ızgara yapanlar oluyor, ekşili yapanlar oluyor. İşler bu yüzden hafta sonu biraz daha yoğun" dedi.

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