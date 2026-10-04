Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!

PALAMUDUN AĞIRLIĞI 1 KİLOYA ÇIKTI Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından oldukça iyi başladığını ve balığın hâlen bol şekilde avlandığını söyledi. Tezgâhlardaki palamutların büyüdüğünü belirten Çoğalmış, "Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz" dedi.