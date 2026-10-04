Vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına akın ediyor!
Trabzon’da tezgâhları dolduran palamutlar büyüdü, tanesi 1 kiloya kadar çıktı. Sezon başında 300-500 gram olan balıkların ağırlığındaki artış fiyatlara da yansıdı. Tanesi 100-150 TL arasında satılan palamuda ilgi sürerken, esnaf yağlanmaya başlayan balığın 10-15 gün sonra tuzlanabileceğini belirtiyor. Trabzon'da palamut bolluğu sürerken tezgâhlardaki balıklar da irileşti. Sezon başında 300-500 gram ağırlığında olan palamutların tanesi 1 kiloya kadar ulaştı. Balıkçı esnafı, ağırlık artışının fiyatlara 20-50 TL arasında yansıdığını, özellikle hafta sonlarında satışların arttığını söyledi.