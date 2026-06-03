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Gündem Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği poşete koyup kapıya astılar!
Gündem

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği poşete koyup kapıya astılar!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği poşete koyup kapıya astılar!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette bebek sesini duyanlar polisi aradı. Poşeti açan polis gözlerine inanamadı. Poşetin içinden tülbente sarılmış ve bebek kordonu kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evin kapısında, 31 Mayıs'ta bir poşet asılı olduğunu ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinden tülbente sarılı bir kız bebek çıktı. Kordon bağı henüz kesilmemiş olan yeni doğmuş bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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