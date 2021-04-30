  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vicdansızlar! Sokak köpeğini önce bıçakladılar ve sonra bakın ne yaptılar
Gündem

Vicdansızlar! Sokak köpeğini önce bıçakladılar ve sonra bakın ne yaptılar

Serik'te kimliği belirsiz kişilerin önce bıçakladığı, ardından silahla ateş açtığı sokak köpeği tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 04:42:00 -
Vicdansızlar! Sokak köpeğini önce bıçakladılar ve sonra bakın ne yaptılar

Antalya’nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir sokak köpeğine önce bıçakla saldırdı, ardından ateş açtı.

Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpek mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından veterinere getirildi.

Olayı anlatan Teslime Sarı, “Biraz izledim, geldim yanlarına, 'hayırdır' dedim. Bana küfür ve hakaret edip gittiler. Ben de ilk gördüğümde anlamadım, sevdiklerini sandım. Acaba yanlış mı gördüm dedim. Dikkatlice baktım, tekrar yanlarına geldim. Arabaya bindiler, küfür ederek gittiler. Daha sonra tekrar geldiler. Ben yine dışardaydım. Onlar olduğunu bildim ama yerden kalkasıya köpeğe ateş ederek gittiler” dedi.

Olay sonrası polis ekiplerine haber verdiklerini belirten Yusuf Sarı ise, “Akşam saat 21.00 gibi geliyorlar, önce köpeğe bıçakla saldırıyorlar. Daha sonra tekrar dönüp geliyorlar beyaz bir arabayla, üç ya da dört el silah sıktılar. Geldik, köpek yaralı. Hatta bana sarıldı, kanlar içinde her tarafı, komple kan olmuş. Ondan sonra köpeğe müdahale ettik, baygınlık geçirdi. Sonra emniyete haber verdik” diye konuştu.

Yaralı köpek özel bir klinikte tedavi altına alınırken, Veteriner Hekim Faruk Oğan, “Karın bölgesinin altından kurşun geçmiş. Dün gece hayati tehlike vardı ama şimdi hiçbir şey yok, gayet iyi, sağlıklı. Yarasında küçük bir sıyrık var, sıyırmış yani. Onun için tedavisine başladık. Durumu iyi şu anda gayet sağlıklı. İki ya da üç gün müşahede altında tutacağız. Sonra tekrar yaşam alanına bırakacağız ya da sahiplendireceğiz. Bunların sokakta kalmasını istemiyoruz ama yaşam alanları var. Böyle durumlar başlarına gelebiliyor” diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

BUNLAR SEYTANIN COCUKLARI ANNE SEYTAN BABA SEYTAN DOGURDUKLARIDA SEYTAN HALK ARASINDA INSAN GORUNUMUNDE DOLASAN GEZEN O.COCUKLARINDAN HER SEY BEKLEYINIZ
  • Yanıtla
Hadlerini de bilgi birikimlerini de aştılar!
Gündem

Hadlerini de bilgi birikimlerini de aştılar!

Bu akşam saat 19:00'da başlayacak tam kapanma süresince alkol satışının da gerçekleşmeyecek olmasını tartışan çevreler, hadlerini ve bilgi b..
ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1
Dünya

ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1

Ruslar mühendislerin yaptığı Struna-1 isimli radarın, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tespit edebileceği öne sürülüyor.
ALTAY tankının yerli motoru ilk kez ateşlendi
Teknoloji

ALTAY tankının yerli motoru ilk kez ateşlendi

BMC Power, ALTAY tankının yerli motoru olan BATU projesinde ilk ateşlemenin Nisan 2021 içerisinde yapıldığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay