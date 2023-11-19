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Yerel Vicdansızlar! Annesi zehirlenen yavru köpeğin süt içmeye çalışması yürekleri sızlattı
Yerel

Vicdansızlar! Annesi zehirlenen yavru köpeğin süt içmeye çalışması yürekleri sızlattı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 17:12:00 -
Vicdansızlar! Annesi zehirlenen yavru köpeğin süt içmeye çalışması yürekleri sızlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir köpek ve 4 yavrusu, iddiaya göre zehirlendi. Hayatta kalan tek yavru köpeğin ise ölen annesinin sütünü emmeye devam ettiği görüntüler yürekleri sızlattı.

Olay, 15 Kasım Perşembe günü Efeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan mezarlık yanındaki boş bir arazide 5 yavru dünyaya getiren köpek, yavrularıyla birlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendi.

Arazi içerisinde yavru köpeklerden 4’ü ölü halde bulunurken, sağ kalan bir yavrunun ise ölen annesinin sütünü emmeye çalıştığı görüntüler yürekleri sızlattı.

Vatandaşlar, zehirlenme iddialarına tepki gösterdi.


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