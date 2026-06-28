Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata "Vicdansız ve adaletsiz dünya düzeni!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Korkutata'nın yazısı:

Filistin topraklarında yaşanan zulme karşı "Kör Numarası" yapmaya devam ediyor!

Gazze'yi yerle bir eden işgalci İsrail Ordusu, şimdi de Batı Şeria'da önüne gelen Filistin'lileri gözlerini bağlayarak göz altına alıyor ve tutuklayıp götürüyorlar.

Katil İsrail Ordusu, Lübnan'da gasp ettikleri evde dans ederek kutlama yaptı. "Yapın bakalım yapın, sonunuz yakındır."

Dünyanın en ahlaksız ordusuna sahip İsrail'i durdurun artık.

İsrail savaşmıyor, "Katliam Soykırım Yapıyor" ne yazık ki "İslam dünyası seyir etmekle yetiniyor" ve izlemeye devam ediyor.

Ümmetin Suskun, insanlık ve çaresizlik had safhada!

ABD ve İran operasyonu sonrası ve ABD Ordusunda mühimmat alarmı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Pentagon'un mühimmat stoklarını güçlendirmek için girişimlerde bulunduğu ancak Ordudaki silah açığının kısa vadede kapatılamayacağı öne sürüldü.

ABD'den İran açıklaması!

İHA operasyonu sonuçsuz kaldı.

CENTCOM, İran'a ait İHA'ların Kuveyt'teki ABD Ordusunu hedef aldığı girişimin sonuçsuz kaldığını açıkladı. ABD hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiği ve personelde kayıp yaşanmadığı belirtildi.

İran'dan Hürmüz kararı!

Gemilere yeni geçiş şartı

İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz boğazı'ndan geçecek gemilerin yalnızca İran'ın belirlediği güzergahları kullanacağını açıkladı. Açıklamada, tüm geçişlerin donanmayla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Donald Trump'tan Başkan Erdoğan açıklaması!

"Gel dedi, Türkiye'ye gidiyorum!

ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine zirveye katılacağını söyledi.

Trump, Başkan Erdoğan için "çok güçlü bir lider, harika bir Ordusu var. Başkan Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim" ifadelerini kullandı.

Yossi Hollander'den Başkan Erdoğan açıklaması!

Donald Trump'ı ikna etti

İsrail Ekonomik planlama Enstitüsü Başkanı Yossi Hollander, Mossad ve CIA'nın İran'da silahlı Kürt gruplarını kullanmayı planladığını öne sürdü.

Hollander, Başkan Erdoğan'ın Donald Trump'ı ikna ederek bu girişimi engellediğini iddia edildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım!

İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmekten ve kara, denizile hava sahasındaki ihlallerine son vermekten başka seçenekleri yok.

İsrail ve ABD'nin bölgedeki planlarını bozduk ve yeni bir döneme girdik.

İsrail'in Lübnan'daki varlığı roketler nedeniyle değil; amaçları Lübnan'ı yutmak ve işgal etmektir.

İran direnmeyi başardı ve varılan mutabakat ABD ile İsrail'in yenilgisini resmen ilan edilen resmi bir göstergedir.

Donald Trump, "İran ateşkesi aptalca ihlal ettiğini ve tanker saldırısını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İran'a ait dronların Hürmüz boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef alındığını söyledi.

Trump, bunu "ateşkesin aptalca ihlali" olarak nitelendirerek İran'ı ateşkesi bozmakla suçladı ve saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sessizlik İsrail'i azgınlaştırmış.

İsrail'in işlediği suçlar artık tüm insanlara yetecek seviyeye ulaşmış.

İsrail azgınlıkta zirveye ulaştığı bir dönemde yaşamamız belki günah olmayabilir ama emin olunuz ki sessizlik günahı küçük olmayacak.

Bakınız çatlaklar büyüyor, büyük oyun oynanıyor!

ABD ordusunun İran'ın Sirik kentine düzenlediği saldırılar ile tansiyon yeniden yükseldi. Kırılgan ateşkes sürecindeki ilk ciddi kriz yaşanırken İran, ABD oynadığı bu oyunla “Pişman olacaklar” açıklamasıyla Washington’a rest çekti.

İran yönetimi ayrıca, ABD’nin düzenlediği saldırıların varılan mutabakatın ihlali anlamına geldiğini savundu.

İsrail bir taraftan savunmasız Filistin topraklarını gasp ediyor, ve bir taraftan da, ABD'de Hürmüz boğazı'ndan geçen gemileri hedef alınıyor.

Bu savaş eninde sonunda Türkiye'ye sıçrayarak, oyun Türkiye üzerinden oynanıyor, demedi demeyin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise; "Gazze'nin hesabı sorulacak."

Başkan Erdoğan, Gazze'de soykırım yaşandığını ve bölgede yaşananların sürdüğünü belirterek, bu sürecin hesabının sorulacağını söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin konuyu gündemden düşmeyeceğini ve "Bunu ihmal edemeyiz" dedi.