Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu! Ona göre: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder! Kan dondurdu

Netanyahu Kongre'deki konuşmasına onlarca milletvekilinin boykotu ve Kongre Binası yakınlarında binlerce kişinin protestosuyla başladı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Netanyahu, yakasının bir tarafında İsrail ve ABD bayrakları bulunan bir rozet ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerle dayanışmayı ifade eden sarı bir rozet taktı.

"Medeniyet güçlerinin zafer kazanması için Amerika ve İsrail'in birlikte durması gerekiyor" diyen Netanyahu, "Birlikte durduğumuzda gerçekten harika bir şey olur: Biz kazanırız, onlar kaybeder" ifadelerini kullandı.

Rehineleri kurtarma sözü

Netanyahu, serbest bırakılan rehinelere ilişkin de konuştu ve "Tüm sevdiklerimiz evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğim" dedi. Netanyahu ayrıca 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırı sırasında Hamas tarafından kaçırılan rehineleri geri getirme sözü verdiğini kaydetti.

Netanyahu ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Bu ailelerin çektiği acı kelimelerle ifade edilemez. Dün onlarla tekrar bir araya geldim ve onlara şu sözü verdim: Tüm sevdikleri evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğim. Hepsi" ifadelerini kullandı.

Pearl Harbor ve 7 Ekim

Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Pearl Harbor saldırısının ardından Kongre'de yaptığı konuşmasını hatırlatarak, "7 Aralık 1941 ve 11 Eylül 2001 gibi 7 Ekim de sonsuza kadar rezillikle anılacak bir gün" dedi. İsrail Başbakanı Kongre'de yaptığı konuşmada 7 Ekim'in "gökyüzünde tek bir bulutun bile olmadığı mükemmel bir gün olarak başladığını" söyledi ve 1200'den fazla kişinin ölümüne yol açan Hamas saldırısı sonrası "Cennet birden cehenneme dönüştü" dedi.

Biden en karanlık günlerimizde yanımızdaydı

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Netanyahu, Biden'ın en karanlık anında İsrail'in yanında durduğunu ve bunun asla unutulmayacağını söyledi ve "İsrail'e yarım asırlık dostluğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Netanyahu İsrail-Amerikan ittifakını överek, kendisi ve Biden arasındaki keskin farklılıklardan kaçınarak ve Perşembe günü görüşeceği Kamala Harris'ten bile bahsetmeyerek dikkat çekti.

Pek çok kişi Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını Demokrat başkanı bir kez daha eleştirmek için kullanmasını bekliyordu ancak başbakanın şu ana kadarki açıklamaları, günler önce Demokratların başkan adaylığından istifa eden Başkan Joe Biden'a övgü dolu sözler oldu.

Netanyahu'nun konuşması konuşmasının bazı bölümlerinde daha sert bir tona büründü ama aynı zamanda Gazze'deki savaşı protesto edenleri de "kullanışlı aptallar" olarak tanımladı ve "Yahudi devletinin elleri asla zincirlenemeyecek" dedi ve şöyle devam etti:

"Teröristleri hedef alanlarla sivilleri hedef alanlar, demokratik İsrail devleti ile Hamas'ın terörist haydutları arasındaki basit ayrımı yapmayı reddediyorlar"

Kongre'deki birçok kişiden alkış sesleri yükseldi ama aynı zamanda ayağa kalkmayı ve tezahürat yapmayı reddeden önde gelen Demokratlar ise sessiz kaldı.

Bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınız

İsrail'in Hamas, Hizbullah ve Husilerle savaştığında İran'la savaştığını ve sonuç olarak ABD'yi koruduğunu dile getiren Netanyahu, "Bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınızdır. Bizim zaferimiz sizin zaferiniz olacaktır" ifadelerini kullandı ve bu konuşması sonrası alkışlar ve yuhalamalar bir arada yükseldi.

Netanyahu, İsrail'in bugün verdiği hayatta kalma mücadelesini, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında verdiği hayatta kalma mücadelesiyle kıyaslayarak Winston Churchill ile aynı zemine gelmeye çalışıyor.

Netanyahu, "Bize araçları daha hızlı verin, biz de işi daha hızlı bitirelim" dedi.

Yeni bir Gazze doğabilir

Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı yenmesinin ardından yeni bir Gazze'nin ortaya çıkabileceğini ve İsrail'in Gazze'yi yeniden yerleştirme gibi bir planının olmadığını söyleyerek savaşın sona ermesinden sonraki gün için planlarını ortaya koydu. Özellikle de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in savaş başladığından bu yana üzerinde durduğu ve Filistinlilerin Gazze'den kalıcı olarak göç ettirileceği yönündeki iddialara karşı çıktığı bir konu.

Netanyahu iyimser bir şekilde İsrail ve Arap ortakları arasında yeni bir güvenlik ittifakı oluşturmaktan bahsetti. Arap liderler savaştan önce bu fikri destekleme konusunda temkinliydiler ve Gazze'de dokuz ay süren savaşın ardından şimdi daha da temkinliler.

Netanyahu İsrail'in demokrasisini överken İsrail'deki muhalifleri ise yargı sistemini değiştirmeye çalışarak bu demokrasiyi tehlikeye attığını savundu. Filistinliler ise Batı Şeria ve Gazze'de eşit haklar olmadan demokrasi olamayacağını belirtiyor.