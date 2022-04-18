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Yerel Vicdansız kadın! 8 aylık bebeğini evde bırakıp başkasına kaçtı
Yerel

Vicdansız kadın! 8 aylık bebeğini evde bırakıp başkasına kaçtı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasının işe gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini evde bırakıp başkasına kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:56:00 - 2022-04-19 00:36:41

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.

Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi.

8 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Kadın, eşi M.A’nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı.

Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.

 

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