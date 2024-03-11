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Yerel Vicdansız! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı
Yerel

Vicdansız! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 17:35:00 - 2024-03-11 17:38:36

Kayseri'de bir hırsız, Filistinliler için toplanan paraların yer aldığı yardım kutusunu çaldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu olan çadıra akşam saatlerinde gelen şüpheli, Filistinliler için toplanan yardım paralarının bulunduğu kutuyu alarak uzaklaştı.

Yetkililerin durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Cezaevine gönderildi

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri, şüpheliyi ve adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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