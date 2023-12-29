  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan çılgına döndü! “Ulan” tepkisi gündeme oturdu! Bunların etrafında “Abi biraz düzgün konuş ya” diyen kimse kalmadı mı?

İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti

Ali Babacan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti

STK’lardan çağrı: Ahlâksız diziler yayından kaldırılsın

Ne oldu merak ediliyor! Deprem bölgesinde heyecanlandıran sıvı

Seküler yobazlar toplumu çürütüyor

112'ye gelen çağrı pes dedirtti! Mezarlıktaki ayyaş bakın ne söyledi

MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi

İslam Memiş 'dikkat edin' diyerek uyardı! 2024'de altın ve dolar bu olacak

Merkez Bankası'nın yeni yol haritası belli oldu! 2024'te...
Yerel Vicdansız adam! Oğluna kemerle işkence yaptı
Yerel

Vicdansız adam! Oğluna kemerle işkence yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 14:34:00 -

Adana’da çekildiği öne sürülen görüntülerde bir babanın oğlunu kemerle dövdüğü o anlar, saniye saniye görüntülendi.

Adana’nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü görüldü. Kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı da görüntülere yansıdı.

Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial oluşturdu.

Beşiktaş'ın savunmada en yumuşak karnıydı! Müjde gibi müjde mi yoksa işkence mi? Karar taraftarın...
Beşiktaş'ın savunmada en yumuşak karnıydı! Müjde gibi müjde mi yoksa işkence mi? Karar taraftarın...

Spor

Beşiktaş'ın savunmada en yumuşak karnıydı! Müjde gibi müjde mi yoksa işkence mi? Karar taraftarın...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TikTok zehirlemeye devam ediyor! Etkileşim için kediye işkence ettiler, sınır dışı edilecek
TikTok zehirlemeye devam ediyor! Etkileşim için kediye işkence ettiler, sınır dışı edilecek

Aktüel

TikTok zehirlemeye devam ediyor! Etkileşim için kediye işkence ettiler, sınır dışı edilecek

Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş
Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş

Gündem

Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş

İzmir'de bir ilkokula Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelerle anılan subayın ismi verildi!
İzmir'de bir ilkokula Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelerle anılan subayın ismi verildi!

Dünya

İzmir'de bir ilkokula Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelerle anılan subayın ismi verildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23