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Yaşam 'Vicdanlı' dolandırıcı depremzedeyi böyle uyardı
Yaşam

'Vicdanlı' dolandırıcı depremzedeyi böyle uyardı

Elazığ'da sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, konuştuğu kişinin depremzede olduğunu öğrenince “Hocam biz dolandırıcıyız" diyerek uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 14:37:00 - 2023-02-19 14:43:58
'Vicdanlı' dolandırıcı depremzedeyi böyle uyardı

Elazığ’da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip, uyardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti.

Depremzedeyi uyarıp dolandırmaktan vazgeçti

 

Elazığ’da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, “Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun” yazdı.

Güvenli siteleri gönderdi

Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.

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Yorumlar

Bunlar

Bunlar bir türlü geldiği gibi ülkelerine gitmediler. Ah mavi gözlü ah.

Seriat

Dolandiricinin namuslusu olmaz.  
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