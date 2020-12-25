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Eğitim VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim bursları için başvuru yapan adaylar burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda " VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı yakından takip ediliyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM'den açıklama var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:25:00 -
VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Ekim itibarıyla sona eren başvuru sürecinin ardından VGM burs sonuçları için gün sayılıyor. VGM burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler başvuru yapan adaylar tarafından takip ediliyor. Peki, VGM burs sonuçlarına ilişkin VGM'den bir açıklama var mı? İşte son gelişmeler....

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu. KYK burs sonuçlarının 7 Aralık 2020 tarihinde duyurulmasına karşın Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçlarını henüz açıklamadı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.' denildi.

VGM bursu ne kadar?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

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