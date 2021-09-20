VGM üniversite burs başvuru ekranı! 2021 VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğretim ile üniversite eğitimi gören öğrencilere burs verilmekte. 2021 VGM burs başvuru işlemleri VGM burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler tarafnıdan sorgulanırken, VGM 2021 burs başvuru tarihlerini açıkladı. VGM bursa almaya hak kazanan öğrenciler VGM burslarını geri ödememekte. Zira VGM bursları karşılıksız olarak verilmekte. Peki VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman? 201 VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu için başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 VGM burs başvuru detayları.

VGM burs başvuruları ne zaman 2021 2022?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM burs başvuruları nasıl yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 2018 - 2019 öğretim dönemi için 15 Ekim– 30 Ekim 2021tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

30 Ekim 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri'ne göre değerlendirilecektir.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursu ndan yararla nmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursu ndan yararlanamazlar.

VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılacak?

Yükseköğretim VGM burs başvuruları nasıl yapılacak? VGM Yükseköğrenim bursu 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. 15 Kasım 2021tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. VGM burs başvurusu için tıklayın