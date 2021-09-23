Öğrencilerin pek çoğu maddi imkanlar sebebiyle burslardan faydalanmak istiyor. Bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için ne zaman nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Peki, VGM bursu için nereden başvuru yapılır?

VGM bursu ne zaman başlıyor 2021? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıkladı. VGM'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim 2021'de alınacak. Yükseköğrenim burs başvurulaı ise 1-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Başvurular ı VGM web sitesi üzerinden alınacak.